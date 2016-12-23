黨主席選舉已開打？洪秀柱：國民黨已無權可爭

中國國民黨黨主席洪秀柱22日到台中修平科技大學演講，演講主題為「勇敢追夢－看見自己的力量」。（照片取自修平學生議會臉書）

國民黨主席提前改選，選戰提前開打？現任主席洪秀柱22日到位於台中的修平科技大學演講，針對學生詢問主席改選爭議，洪秀柱表示，她不喜歡「黨主席選舉已經開打」的說法，國民黨搞到今天已經無權可爭，再打不就一團亂。

洪秀柱昨天應邀到修平科大演講，演講主題為「勇敢追夢－看見自己的力量」，現場不開放媒體採訪，不過修平科大在學生議會臉書上有開放直播。

據中評網報導，洪秀柱勵同學要培養自己成為有用之人，不要因為讀技職體系就沒有信心，要勇於接受挑戰、培養抗壓能力。她還以自己為例說，她在選總統的路上，受盡各種屈辱、抹黑，面對這些挑戰，她的反應是採取有力反駁，只要心坦蕩，就不怕任何栽贓抹黑。

洪秀柱也開放讓學生提問，還鼓勵同學百無禁忌，什麼都可以問。在回答提問中，洪秀柱說到，國民黨會敗到如此地步，都是喪失了自己的話語權，很多立場都退縮，越不敢說，你的意見躍成為少數，所以她擔任黨主席一直強調要將國民黨的未來要講清楚。

針對明年黨主席改選，洪秀柱也提到，最近看到有人搞分化，說「黨主席選舉已經開打」，國民黨搞到今天已經無權可爭，有意角逐者應該在平台上相互闡述自己的理念，來爭取黨員的支持。

也有學生關注，洪秀柱有沒有可能再出來選總統？洪秀柱笑說，選總統不是「你要不要」的問題，而是「人家要不要你」，如果這幾年她沒有辦法振興國民黨，哪有條件談大選。

(工商)