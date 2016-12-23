耶誕傳愛首點燈 澎湖亮起來

今年的耶誕節，澎湖很不一樣，首次有耶誕樹點燈活動，讓澎湖亮起來，愈夜愈美麗。中央社 105年12月23日

今年的耶誕節，澎湖很不一樣，首次有耶誕樹點燈活動，讓澎湖亮起來，愈夜愈美麗。

耶誕節近了，也是傳愛的季節，澎湖縣政府在廣場前製作高達10公尺的聖誕樹，今晚將由澎湖縣長陳光復舉行點燈儀式，並安排馬公國小、惠民啟智中心、馬公浸信會與馬公幼兒園等單位的管弦樂、擊鼓與、合唱舞蹈表演等。

澎湖點燈活動，23日晚間7時在澎湖縣政府前廣場，這也是澎湖有史以來，首次在耶誕節有點燈的活動。當晚同時現場還安排有憑1張發票免費送耶誕糖果1份，發票將全數捐給家扶基金會。1051223

(中央社)