耶誕傳愛首點燈 澎湖亮起來
今年的耶誕節，澎湖很不一樣，首次有耶誕樹點燈活動，讓澎湖亮起來，愈夜愈美麗。
耶誕節近了，也是傳愛的季節，澎湖縣政府在廣場前製作高達10公尺的聖誕樹，今晚將由澎湖縣長陳光復舉行點燈儀式，並安排馬公國小、惠民啟智中心、馬公浸信會與馬公幼兒園等單位的管弦樂、擊鼓與、合唱舞蹈表演等。
澎湖點燈活動，23日晚間7時在澎湖縣政府前廣場，這也是澎湖有史以來，首次在耶誕節有點燈的活動。當晚同時現場還安排有憑1張發票免費送耶誕糖果1份，發票將全數捐給家扶基金會。1051223
(中央社)
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