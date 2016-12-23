慶結婚31周年 趙雅芝甜靠尪：有這麼一天...

22日是趙雅芝和老公結婚31周年。(圖／翻攝自趙雅芝微博）

港星趙雅芝雖年過60歲，但依舊保持優雅氣質、苗條身材，而她和老公黃錦燊結婚逾30年，仍幸福甜蜜，22日是夫妻倆結婚31周年紀念日，她也在微博曬出合影，甜喊：「有這麼一天...」。

趙雅芝再婚黃錦燊多年，夫妻倆恩愛有加，22日是兩人結婚31周年，她也罕見曬出甜靠老公的合影，​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​寫下：「有這麼一天，有花有人有節日，謝謝親們的祝福！」只見他們凍齡有術，看起來和過去相差不多，粉絲也紛紛留言祝賀，直呼：「最好的愛情」。

她過去曾透露和老公恩愛如昔的原因，是兩人有相同目標，一起為家庭付出，並會在閒暇之餘盡量陪伴對方。

(中時電子報)