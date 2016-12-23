台聖斷交 紐時：中國展開全新對台策略
聖多美普林西比宣布與中華民國斷交，「紐約時報」引述香港政治專家分析，認為台聖斷交恐引發骨牌效應，而中國已展開全新對台策略，將回到過往衝突對抗模式。
這篇發自香港的報導說，兩岸過去一直爭奪誰才可真正代表「中國」，直到美國1979年與台灣斷交，轉與中國建交後，從此多數國家跟進。不少專家認為，隨著中國持續施加恩惠，恐怕還會有其他台灣的邦交國跟進。
報導引述香港大學教授胡偉星（Richard W. X. Hu）認為，「台聖斷交恐引發骨牌效應，北京持續擠壓台北的國際生存空間，以回應蔡英文當選總統，她領導的民進黨向來支持台灣獨立」。
中國迄今雖未表明是否與聖國建交，但報導引述香港嶺南大學政治學教授張泊匯（Zhang Baohui）指出，聖國與台灣斷交應是北京精心策劃，具有更廣泛的政治弦外之音。
張泊匯分析，台聖斷交看似無足輕重，但卻對兩岸關係意義深遠，「基本上，意味著北京有了全新對台策略︰將回到以往兩岸對抗模式，過去8年與台灣『外交休兵』已經結束了」。
張泊匯還說，「另外（台聖斷交）也可部分解讀為中國藉以懲罰蔡英文總統與美國總統當選人川普通話」。1051223
(中央社)
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