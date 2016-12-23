長期照護癱瘓妻 連影后也動容

58歲的陳國進，上有高堂、又要長期照護癱瘓的妻子，讓影后楊貴媚（右）大受感動，專程到嘉義探視臥病的陳麗華。中央社記者江俊亮攝 105年12月23日

58歲的陳國進，上有高堂、又要長期照護癱瘓的妻子，讓影后楊貴媚（右）大受感動，在聆聽陳國進述說心路歷程時，數度潸然淚下。中央社記者江俊亮攝 105年12月23日

「牽手、牽手，就是要牽一輩子的手！」58歲的陳國進，上有高堂、又要長期照護癱瘓的妻子，讓影后楊貴媚大受感動，直稱讚他是「年輕人的榜樣」。

住在嘉義溪口的陳國進，與55歲的妻子陳麗華曾到台北闖天下，幾年前又到高雄六龜種水果，夫妻胼手胝足，原本生活還過得去。孰料2009年八八水災重創南台灣，讓夫妻的心血在一夜之間化為烏有。

所謂「屋漏偏逢連夜雨，船破又遇打頭風」，就在他投資水果事業血本無歸之後，5年多前，妻子陳麗華因血糖太低、造成腦部缺氧，從此癱瘓臥床，無法言語。

一連串的打擊，讓陳國進的人生跌落谷底。他為了照顧妻子，在妻子住院期間暴瘦了近20公斤；甚至在妻子癱瘓之初，憂心妻子的病情，每天睡不到3個小時。

妻子出院後，陳國進偕妻返回嘉義溪口老家，與高齡89歲的父親陳琛、87歲的母親游比住在一起，一家生計全靠他種田維生。

由於上有高堂需奉養，又有癱瘓的妻子要照顧，心力交瘁的陳國進，過去5年多來，每天睡眠時間不到5個小時；就連高齡89歲的父親陳琛，也為這個兒子感到不捨。

陳國進說，他是一個「認份不認命」的人，雖然艱辛難熬，但日子還是要過，不會因為妻子癱瘓就遺棄；有人勸他將妻子送安養院，但他實在放心不下、也做不出來。

長期照護癱瘓的妻子，「說不累，是騙人的！」陳國進表示，他很感恩中華聖母基金會的「到宅沐浴車」，將全套的沐浴設備搬到家裡，可以讓愛妻好好洗個澡。

陳國進照顧癱瘓妻子、奉養高齡父母的故事，讓影后楊貴媚大受感動，特地到嘉義為陳國進加油打氣，甚至在聆聽陳國進述說心路歷程時，數度潸然淚下。

楊貴媚說，以前對於家庭照護這個區塊，她根本不懂、也不在意，但自從母親中風之後，深知家人長期照顧的辛苦，也才發現家庭照護是現代人必須學習、面對的課題。

她說，看到陳國進堅強、勇敢，不離不棄地照顧一家人，始終樂觀正向的面對生命，還說要牽太太的手一輩子，令人十分感動。

陳國進指出，他每天下完田，就趕著回家，因為能夠照顧父母、陪伴在妻子身邊，就是他最卑微、卻是最大的幸福。

他表示， 政府正在推行「十年長照計畫2.0版」，希望從支持家庭照顧者、到宅服務、居家護理等面向著手，這樣可以減輕家庭照護者的負擔，「因為長期照護家人，真的很累！」1051223

(中央社)