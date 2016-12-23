又語出驚人 川普稱美應擴大核能力

美國總統當選人川普今天說，美國應大幅加強和擴大核能力，此言一出，又引發外界關切，他是否將激進地打破美國長期以來的政策。

川普再度透過推特（Twitter）發文，雖然不是正式新聞稿，但作為候任總統，他的一言一行難不讓人關切。他說，在全世界對核武有所意識前，美國必須採取大幅加強和擴大核能力的行動。

而川普針對美國擁核能力的發言，恰巧在俄羅斯總統蒲亭的類似談話後。蒲亭日前說，針對俄羅斯的軍事威脅消除前，俄國必須擴充核武庫。

美國和俄羅斯都是聯合國「不擴散核武器條約」的締約國，冷戰時期，美國與前蘇聯的軍備競賽採「相互保證毀滅」策略，到了老布希時代，美國採不再製造新核彈頭的政策，直到2010年美、俄雙方簽訂「新戰略武器裁減條約」（ New Strategic Arms Reduction Treaty ），雙方同意，兩國在2018年2月前，都要達到部署不超過1550枚戰略武器的目標。

華盛頓郵報認為，這又是川普可能再次以激進方式，打破美國長久以來的外交政策。若川普上任後真決定增加美國核武數量，將會是美國外交政策重大改變。

美國民間組織武器管制協會（Arms Control Association）執行長金波（Daryl Kimball）說，近年來歷任共和與民主兩黨總統都追求減少核武，川普和他的團隊必須解釋清楚這則含糊不清的推文，「擴張是什麼意思？代價又是什麼？」

傳統基金會（Heritage Foundation）專研核武的學者道奇（Michaela Dodge）則分析，美國總統歐巴馬的團隊2010年在「核武態勢評論」報告中有錯誤評估，認為美國不太可能與俄羅斯發生衝突，然而，莫斯科正進行大規模核武現代化的計畫，並違反所簽署的許多軍備控制條約。

道奇認為，核武軍備競賽是現在進行式，但美國不在賽局中，絕大部分是俄羅斯和中國。

川普在競選時就曾說，如果北韓有核武，「難道不會想讓日本也擁有核武器嗎？」但他後來受訪時又說，他認為「這會是個非常可怕的核世界」。

美國目前擁有不到5000枚的核彈，其中有逾1550枚已用於戰略部署。1051223

(中央社)