老翁罹急性青光眼險瞎 緊急手術保視力

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7旬老翁罹患白內障10年，日前清晨起床，發現右眼突然完全一片漆黑，就醫發現為白內障過熟導致「急性青光眼」，所幸經緊急開刀摘除白內障，才順利保住視力。（亞大附醫提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月23日

7旬老翁罹患白內障10年，日前清晨起床，發現右眼突然完全一片漆黑，就醫發現為白內障過熟導致「急性青光眼」，所幸經緊急開刀摘除白內障，才順利保住視力。

亞洲大學附屬醫院眼科主任梁中玲說，這名老翁病情十分嚴重，加上眼壓達60毫米汞柱（mmHg）（正常值為10~21mmHg），如果不盡快開刀治療，恐怕有失明危險。

經醫院醫療團隊用藥調降眼壓，同時進行流血及凝血測試，確認血小板數量勉強在手術容許範圍後，緊急開刀摘除白內障，順利保住老翁視力。

梁中玲表示，白內障被稱為「視力的隱形殺手」，原因在於患者既不感到疼痛、發癢，視力也不會突然惡化。

梁中玲說，不少民眾輕忽白內障嚴重性，直到真正看不見時才緊急求醫，此時往往已因急性青光眼傷及視神經，即使順利摘除白內障，視力也大受影響。1051223

(中央社)