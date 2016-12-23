欺騙大眾收NCC警告函？ 吳淡如：沒常識到了極點

吳淡如主持風格深受觀眾喜愛。(圖/本報系資料照)

知名主持人吳淡如近期禍不單行，先是丟了《女人要有錢》主持棒，昨天更在臉書自曝收到NCC警告函，指她談話內容有欺騙大眾之嫌，讓她氣到在臉書發文砲轟。

吳淡如在臉書自曝，近日收到NCC「警告函」，指她「某天明明人在日本，但聲音卻在廣播中出現」，這樣與影評人的談話內容有欺騙大眾之嫌，讓她發文狂酸「長官你難道不懂有一種叫預錄？那種沒常識已經到了極點」，接著她更發文質疑，可能是日前分享商周粉絲團文章，內容主要是批NCC關切OPPO中文譯名「歐珀」和立委陳歐珀同名文章，才遭NCC關切，更諷刺原來當今立委以及NCC都是花費心力在關注「這種大事」。

吳淡如臉書貼文。(圖/吳淡如臉書)

吳淡如臉書貼文。(圖/吳淡如臉書)

吳淡如最後仍止不住心中怒火，痛批國家單位人員拿的是民脂民膏，不是只單為少數權貴服務，更不應該淪為東廠鷹犬，接著更點出台灣大環境難在多支撐媒體存活下去，如果主管單位都「亂興文字獄丶助紂為虐」，那麼未來想要從事政治改革都是痴人說夢，大膽點出社會的亂象。

對此NCC表示此非「警告函」，純粹是轉告民眾意見給業者知悉，絕不可能藉此「警告」業者，甚至在內文還特別註明無需回覆，因此絕對沒有吳淡如所指控的情況。

(中時電子報)