NBA》林書豪準大三元 籃網遭勇士逆轉
(10：49更新)連兩場先發的林書豪，23日與籃網回到布魯克林主場迎戰勇士，豪哥打了31分48秒，12投4中，拿10分、11助攻、8籃板、2抄截與2火鍋，僅差2籃板就拿大三元，可惜籃網仍以101比117遭勇士逆襲，苦吞4連敗。
籃網開賽全看布魯克羅培茲與波達諾維奇開火，兩人包辦籃網前18分，雖幫籃網20比12領先，卻遭勇士打出8比0追平，林書豪直到此節還剩4分34秒，才靠三分外線開張，卻在助攻上頗有貢獻，打完第1節，籃網34比33領先勇士。
籃網板凳意外在次節開始，拉出9比0攻勢，轉眼取得雙位數領先，林書豪此節還剩7分42秒上場，隨即貢獻4助攻，最大受益者當屬羅培茲，讓他不斷在禁區獲得輕鬆上籃機會，籃網也保持大幅領先，上半場結束，籃網65比49領先。
勇士畢竟不是省油的燈，下半場隨即打出17比2攻勢追上，林書豪雖及時投進三分球止血，勇士仍靠克雷湯普生三分球超前，雙方形成互有領先僵局，起碼籃網靠著板凳陣容，仍能緊咬比分不放，第3節結束，籃網僅以84比88落後勇士。
林書豪末節先發上陣，隨即貢獻兩記中距離，可惜籃網失誤頻頻，讓勇士拉開差距到兩位數，籃網總教練艾金生僅讓豪哥下場休息不到兩分鐘又上，卻無法挽回頹勢，為了準備24日跟騎士之戰，艾金生最後3分鐘全換替補，等同提前放棄。
(中時電子報)
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