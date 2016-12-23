葉啟田遇詐騙淡定 使出心經逼退

「寶島歌王」葉啟田（圖）睽違11年將發新專輯，宣布舉辦4場巡迴演唱。他調整飲食、迷上露營，更笑說滿意現在生活，不過日前卻接詐騙電話，他淡定唸心經，成功逼退對方。（固力狗娛樂提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 105年12月23日

「寶島歌王」葉啟田睽違11年將發新專輯，宣布舉辦4場巡迴演唱。他調整飲食、迷上露營，更笑說滿意現在生活，不過日前卻接詐騙電話，他淡定唸心經，成功逼退對方。

葉啟田睽違11年發新專輯，並宣布明年舉辦「驀然回首巡迴演唱會」，分別在台北市、嘉義與台中市共4場。他說，每次演出，總被歌迷拱發專輯和開演唱會，看道到台下鄉親期盼眼神，他也希望能一直唱下去。

葉啟田說，最近一名網友表示，她的奶奶生前是葉啟田歌迷，她現在聽到葉啟田的歌，便想起過去和奶奶的感情，懊惱當時沒好好孝敬。這讓葉啟田直呼音樂串起大家對親情的連結，決定積極做新專輯、辦演唱會，讓歌迷再聽他唱歌。

葉啟田努力讓身體保持最佳狀態，調整飲食、只吃7分飽，沒想到過半年就瘦8公斤，還迷上野外露營，笑說「讓自己回歸田園鄉林，生活變得很簡單」，還曾露營時嘗試洗冷水澡，自覺通體舒暢，年輕許多。

葉啟田直呼，非常滿意現在生活步調，健康又養生，但前陣子卻接到詐騙電話，電話那頭喊他爸爸，但「兒子」都跟他講英文，「察覺這是詐騙集團，我就閉目養神，然後唸心經」，笑說讓對方覺得無聊掛電話是好方法，要分享給其他長輩，呼籲大家冷靜應對。1051223

(中央社)