葉啟田遇詐騙淡定 使出心經逼退
「寶島歌王」葉啟田睽違11年將發新專輯，宣布舉辦4場巡迴演唱。他調整飲食、迷上露營，更笑說滿意現在生活，不過日前卻接詐騙電話，他淡定唸心經，成功逼退對方。
葉啟田睽違11年發新專輯，並宣布明年舉辦「驀然回首巡迴演唱會」，分別在台北市、嘉義與台中市共4場。他說，每次演出，總被歌迷拱發專輯和開演唱會，看道到台下鄉親期盼眼神，他也希望能一直唱下去。
葉啟田說，最近一名網友表示，她的奶奶生前是葉啟田歌迷，她現在聽到葉啟田的歌，便想起過去和奶奶的感情，懊惱當時沒好好孝敬。這讓葉啟田直呼音樂串起大家對親情的連結，決定積極做新專輯、辦演唱會，讓歌迷再聽他唱歌。
葉啟田努力讓身體保持最佳狀態，調整飲食、只吃7分飽，沒想到過半年就瘦8公斤，還迷上野外露營，笑說「讓自己回歸田園鄉林，生活變得很簡單」，還曾露營時嘗試洗冷水澡，自覺通體舒暢，年輕許多。
葉啟田直呼，非常滿意現在生活步調，健康又養生，但前陣子卻接到詐騙電話，電話那頭喊他爸爸，但「兒子」都跟他講英文，「察覺這是詐騙集團，我就閉目養神，然後唸心經」，笑說讓對方覺得無聊掛電話是好方法，要分享給其他長輩，呼籲大家冷靜應對。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。