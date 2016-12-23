敘利亞政府再度全面掌控阿勒坡

撤離阿勒坡的居民12月19日抵達難民營。(美聯社)

敘利亞政府週四宣布，在睽違四年後該政府再度完全掌控位於北方的前商業中心、敘利亞第一大城阿勒坡(Aleppo)。反政府的叛軍勢力2011年在該城發動政變，意圖挑戰敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德(Bashar Assad)家族對該國40幾年來的統治，隨後引發了敘利亞這場長達五年、死傷慘重的內戰。

根據美聯社(AP)報導，在最後四班載運叛軍的巴士離開阿勒坡後，敘利亞政府軍透過國家電視台宣布阿勒坡再度成為安全穩定的城市。該市西部許多穿著軍服的士兵和平民，開槍慶賀這個勝利。

但對叛軍勢力而言這是一次慘敗，其中一名媒體運動份子Ahmad al-Khatib誓言不會忘記阿勒坡，他表示世界將看著阿薩德在這座城市中屠殺和迫使人民流亡。叛軍勢力雖在2012年從阿薩德政權中奪下阿勒坡的東部，但自此和政府軍不斷進行對戰和轟炸，導致該城部分區域被摧毀。但過去數月叛軍遭圍城和俄羅斯軍隊的轟炸，上百居民因此被波及死亡，一名五歲男童Omran Daqneesh在轟炸後，一臉呆滯、滿頭是血的坐在救護車裡的景象，震驚世人。

敘利亞5歲的男童Omran Daqneesh在轟炸後，一臉呆滯、滿頭是血的坐在救護車裡的畫面，震驚世人。(圖/美聯社)

叛軍勢力這個月同意撤離，但醫院和叛軍再度遭遇攻擊，造成大規模死傷。最後在土耳其和俄羅斯的協議下，約3.5萬名反對勢力的士兵和居民終於坐巴士撤離，還有4,000多名反對士兵利用私人車輛離開，回到叛軍控制的郊區。

(中時電子報)