粉紅豬小妹創作嘉年華 草衙道耶誕節萌登場
今年耶誕節想好怎麼過了嗎？！由快樂100歡樂世界主辦的「Peppa Pig粉紅豬小妹 創作嘉年華特展」即起至明年2月5日在高雄大魯閣草衙道(大道西1F)創藝基地登場！占地500坪的展覽空間除了有全台首座的爺爺豬火車，還獨家規劃了耶誕節及新年場景。
來自英國、紅遍全世界的粉紅豬小妹-佩佩，以簡單線條的畫風、淺顯易懂的故事，展現家庭間溫馨趣味互動，繼暑假特展熱烈迴響，耶誕節至過年檔期也特別移師高雄大魯閣草衙道展出。
「Peppa Pig粉紅豬小妹 創作嘉年華特展」占地500坪，規劃8大主題活動區，不僅有全台首座爺爺豬火車，打造與卡通場景一模一樣，另有全台獨家規劃耶誕節&新年場景，佩佩也將著不同服裝打扮亮相。
而等比例真實呈現的佩佩的家，擁有還原度超高的實境場景，可一窺粉紅豬佩佩的家、佩佩與喬治的房間。
此外恐龍氣墊床、球池遊戲區也是不能錯過的地方。24日下午3時在展場內特別安排「粉紅豬小妹人偶見面會」，要陪小朋友歡慶耶誕。
(中時)
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