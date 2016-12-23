嘉特23週年校慶 日本姊妹校摺紙鶴祝賀

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國立嘉義特殊教育學校今天舉行23週年校慶，除了日本姊妹校尾道市特別支援學校來台致贈405隻紙鶴外，尾道市長平谷祐宏也前往祝賀。

位於嘉義市港坪的國立嘉義特殊教育學校，是民國80年間為配合國家6年建設，規畫「發展特殊教育5年計劃」及因應雲嘉南4縣市智能障礙兒童年的教育需求而設。

嘉義特教學校於83年開始招生，設有學前幼兒部、國小部、國中部、高職部等4個學制，招收中、重度、極重度智能障礙學生，和以智能障礙為主的中、重度、極重度多重障礙學生。

今天是嘉義特教學校創校23年校慶，又適逢耶誕節前夕，校方今天將各界愛心捐贈的670幾份耶誕禮物送給學生，讓每名學生都可以領到2份以上的耶誕禮物。

嘉義市長涂醒哲、尾道市長平谷祐宏今天上午也連袂前往嘉特，祝福嘉特23歲生日快樂；嘉特學生以鑼鼓、舞獅表演迎賓，展現嘉特學生多元的學習成果。

校長許碧雲表示，姊妹校尾道市特別支援學校將於今天下午由校長服部秀樹率領10名教職員到校祝賀，並從日本帶來代表祥瑞的405隻紙鶴，送給全校教職員工及學生。

許碧雲指出，這些遠渡重洋的紙鶴，都是尾道特別支援學校的特教學生親手摺的，這些特教學生以摺紙鶴來表達愛與關懷，將濃厚的情誼摺進紙鶴中，讓嘉特師生倍感珍惜。1051223

(中央社)