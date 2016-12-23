IS公布影片 兩名土耳其士兵遭活活燒死

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伊斯蘭國（IS）聖戰組織今天公布兩名遭俘土耳其士兵被活活燒死的影片。凶手並以土耳其語攻擊土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），呼籲「讓破壞在土國散播」。

法新社報導，上傳多個聖戰網站的影片內容顯示，穿制服的兩名男子被人從籠中拖出、捆綁、焚燒。

19分鐘片段據稱是在敘利亞北部IS宣稱的「阿勒坡省（Aleppo Province）」拍攝。

這段令人震撼的影片令人想起約旦飛行員卡薩斯貝（Maaz al-Kassasbeh）遭處決的事。2014年12月他因飛機墜落敘國境內而被聖戰士俘獲，後來在囚籠中被活活燒死。

與IS掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）上個月報導，聖戰士綁架兩名土國士兵；土國軍方也證實有兩名士兵失蹤。（譯者：中央社何宏儒）1051223

(中央社)