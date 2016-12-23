林書豪先發飆外線 籃網首節1分領先

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在主場先發出賽，首節飆進一記外線拿3分，首節有3分、3助攻、2籃板表現，率籃網以34比33領先金州勇士隊。

開賽後，籃網靠羅培茲（Brook Lopez）、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）裡應外合在首節前段取得領先，中段起勇士一波8比0攻勢，比數追成20比20。

此時林書豪先在外線出手命中，接著又成功抄截並發動快攻，帶領球隊反打一波5比0攻勢，讓籃網再以25比20領先。

籃網在家出賽，打出不錯的節奏，首節靠5成投籃命中率，以34比33領先。1051223

(中央社)