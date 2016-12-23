機捷將通車 桃捷公告招募210 人
機場捷運將通車，桃園大眾捷運今(23)日公告招募人事簡章，自26日到明年1月6日報名，1月14日、19日分別筆試、口試，不同以往，這次筆試採選擇題簡化考科。
桃捷表示，這次招募共有210個職缺，都是第一線基層人員，計有運務53人、維修136人、經營管理11人，還有原住民、身心障礙保留名額各4人、6人。
針對原住民及身心障礙，桃捷過去5次人事招募都已依法晉用並滿額，也就是已經達到政府規定的用人額度，但桃捷董事長劉坤億這次仍再增加，提供原住民及身心障礙更多就業機會。
桃捷指出這次報考資格和過往一樣，不限年齡、性別，高中職畢業即可，筆試有共同科目及專業科目。
桃捷強調，公司屬完全官股且兼具公務人員穩定特性及民營企業經營彈性，養成訓練有一套要求及規模，褔利、薪資在業界皆有一定水準。
桃捷人力資源處經理陳建澈說，新進人員公司有一系列完整的專業訓練及証照獎勵，完訓後薪資約3萬元，有年終獎金及考核獎金，比照公務員享有優惠房貸褔利。
(工商)
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