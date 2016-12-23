江蕙搏匪救弟受傷 江淑娜斥歹徒造業

江蕙奮勇救弟，江淑娜首發聲斥歹徒。(圖／本報系資料照）

「二姐」江蕙胞弟18日在住處遇襲，她為了護弟，也遭歹徒持刀抵頸，導致虎口遭刀劃傷，還好嫌犯已落網，妹妹江淑娜今（23日)也首度發聲，感謝辦案人員的辛苦，並要大家別為她們難過。

江淑娜和江蕙答應母親，會一輩子照顧智力受損的弟弟，因此當時在場的江蕙，也十步當一步衝上樓搏匪，而江淑娜今則在臉書感謝所有辦案人員，並表示：「歹徒所造的業，老天必定會收他的，請別為我們難過。願全世界每個角落充滿愛與善良。」

粉絲也留言安慰「平安就好」，並提醒他們要幫弟弟做心靈輔導，因為這時候家人的陪伴是最重要的。

(中時電子報)