東海餐旅北義參訪 農產到餐桌的傳遞者
東海大學餐旅系碩專班11月一行23人前往北義的松露採集地戶外教學，學員將當地食材加入料理，並舉辦成果發表，了解食材過程中，希望作為農產品到餐桌的最佳傳遞使者。
東海大學餐旅系碩專班「海外餐旅專業觀摩」課程，日前前往北義最有名的松露採集地Alba進行戶外教學，課程包括親自挖松露、參觀起司乳酪工廠、火腿工廠、Barolo產區酒莊和米其林廚師的教學做菜廚藝課程。
學員也從義大利帶回許多包括起司及當地珍貴食材加入料理，用心自製餐食，以小組報告分享北義參訪心得。
東海大學表示，參訪時正是白松露的盛產期，它的香味濃郁，是黑松露價格的10倍，帶大家採松露的獵人說，早期是由小豬尋找松露，現在改為狗，因為較有耐心，且比較不會偷吃松露。
8歲經驗的老狗，帶領大家首先找到一個比10元硬幣大的白松露，松露帶著一種大地的香氣，有種腐質後的細緻香氣，樹木也給它熟成的多層次香氣，是有著底蘊的泥土混和菇類的優雅鮮香。
帶領課程的汪淑台老師表示，將義大利的食材體驗，延伸到大學部同學的課堂中，學生親自體驗從義大利帶回來的 Gorgonzola cheese 及 Camembert Cheese的風味，是一次很特別的歐洲乳酪品評。
東海大學餐旅系表示，將努力延續這樣的模式，不只是凸顯全國唯一在農學院的優勢屬性，在了解食材的過程中，也希望作為農產品到餐桌的最佳傳遞使者。1051223
(中央社)
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