機捷通車前再招210人 26日起報名

機場捷運預定農曆年後正式通車。桃園捷運公司將再增加210名新血，今天公告招募簡章，26日至明年1月6日報名。

桃捷公司11日預告再招募新人時，因月薪至少新台幣3萬2000元，每天都接到許多詢問電話。

根據桃捷公告的簡章，這次招募開出210個職缺，都是第一線基層人員，包括：運務類53人、維修類136人、經營管理類11人，另有原住民保留名額4人、身心障礙保留名額6人。

桃捷公司說，26日到1月6日接受報名，1月14日筆試，1月19日口試；不同於過往，這次筆試採選擇題，簡化考科。

桃捷人事招募簡章，可至桃捷公司官網或桃園捷運召募人力網站，簡章及報名連結：http://tiam.knu.edu.tw/。

桃捷公司表示，原住民類及身心障礙類名額，在過去5次人事招募都已依法晉用並已達到政府規定的用人額度；不過董事長劉坤億指示，這次招募仍特別增加原住民、身心障礙保障名額。1051223

(中央社)