電價新方案 輕鬆省荷包
台電雲林區營業處今天表示，今年10月推出「住商型簡易時間電價」的電價新方案，調整用電習慣，輕鬆省荷包。
台灣電力公司雲林區營業處指出，今年10月1日起推出「住商型簡易時間電價」，每月用電度數700度以上、4000度以下的一般家庭，及每月用電度數900度以上、4000度以下的小商家，如能調整用電習慣，移轉用電至電價便宜的離峰時段，電費更便宜、更划算。
所謂移轉尖峰時間用電至離峰時間，簡單來說，就是減少週一至週五白天尖峰時間（上午7時30分至晚間10時30分）用電，多利用晚間10時30分以後至隔日早上7時30分以前的時段。
也多利用週六、週日離峰時間，使用烘碗機、熱水器、冷氣機及洗衣機等大型用電設備；離峰時間的電價只有尖峰時間的3至4折。
雲林區營業處指出，時間電價是以一整年的電價來規劃訂定，「住商型簡易時間電價」必須維持一年不能更改。
雲林區營業處表示，申請「住商型簡易時間電價」的用戶，台電會主動更換電表，用戶無需額外付費，相關訊息可上網台電網站或撥打1911客服專線查詢。1051223
(中央社)
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