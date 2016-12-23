張志軍：兩岸和平雖寶貴也是需要維護
國民黨副主席陳鎮湘今於北京會見大陸國台辦主任張志軍，會談前張志軍表示，國共兩黨應牢牢把握兩岸關係發展方向，維護兩岸關係和平發展，「和平雖寶貴，也是需要維護的」。
張志軍指出，國共兩黨雖存在分歧，但維護兩岸關係和平發展、堅持「九二共識」、反對台獨分裂理念是一致的，這是為民族負責任的表現，兩岸人民一定為支持。
談到「九二共識」，張志軍表示，「九二共識」之所以重要，就是因為它回答兩岸是一個國家，也是維持兩岸關係和平發展的定海神針，若這一基礎受到破壞，台海定將風波不斷。
張志軍強調，眼下台獨勢力煽動同胞破壞兩岸和平發展，國共兩黨更應該強化民間交流，拉進民間心靈距離，兩岸關係形勢越險峻，雙方就更應該多交流，為兩岸同胞謀福祉。
(旺報)
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