美麗大師邱聖文坐鎮！解析2017開運彩妝
時序邁入歲末，又逢醫美微整旺季，來自台灣、被譽為中國美業最富傳奇色彩的面相美學諮詢專家邱聖文表示：「21世紀最偉大的發明就是醫美。」到底整形能不能扭轉人生，醜小鴨變天鵝？他特與韓風整形外科診所醫美院長廖俊凱醫師共同撰寫《美麗正能量》。
累積超過10年醫美資歷，邱聖文赴大陸發展五年，恭逢醫美興盛浪潮，幾乎每週主持千人分享大會，他表示，台灣的醫美產業成熟，明星因為接受醫美手術的美麗蛻變，有目共睹，使得醫美熱度不減，民眾的接受度也高，但畢竟台灣市場已趨飽和，目前重心轉向中國，邱聖文觀察，中國醫美商機每年上看4500億人民幣。
邱聖文認為，多數考慮微整手術的消費者，有百分之八十的心情不美麗，因此想要藉由改變，找回開心的理由。他也特別分享開運彩妝趨勢，想要提升財運、桃花運與事業運，各有相對應的彩妝建議，眼神是財運的重點，黑眼圈一定要遮瑕，下眼影建議使用可帶來財運的金色。
想要有好姻緣，邱聖文以「喜上眉梢」舉例，建議在印堂和眼尾的地方輕撲腮紅，並要經常修整眉型、去除雜毛，可在眉上刷些亮粉，或是在眉峰後三分之一的位置，畫上淺紫色眼影，可望達到眉飛色舞境界；想要提升事業運，千萬別讓瀏海遮住整個額頭，並且額頭部位要記得打亮，保持光潤，顴骨則象徵權利，擦上粉紅色能增進人際關係，橘色可營造專業形象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。