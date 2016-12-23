美麗大師邱聖文坐鎮！解析2017開運彩妝

邱聖文出版《美麗正能量》登上金石堂排行第一名。（邱聖文提供）

時序邁入歲末，又逢醫美微整旺季，來自台灣、被譽為中國美業最富傳奇色彩的面相美學諮詢專家邱聖文表示：「21世紀最偉大的發明就是醫美。」到底整形能不能扭轉人生，醜小鴨變天鵝？他特與韓風整形外科診所醫美院長廖俊凱醫師共同撰寫《美麗正能量》。

累積超過10年醫美資歷，邱聖文赴大陸發展五年，恭逢醫美興盛浪潮，幾乎每週主持千人分享大會，他表示，台灣的醫美產業成熟，明星因為接受醫美手術的美麗蛻變，有目共睹，使得醫美熱度不減，民眾的接受度也高，但畢竟台灣市場已趨飽和，目前重心轉向中國，邱聖文觀察，中國醫美商機每年上看4500億人民幣。

邱聖文認為，多數考慮微整手術的消費者，有百分之八十的心情不美麗，因此想要藉由改變，找回開心的理由。他也特別分享開運彩妝趨勢，想要提升財運、桃花運與事業運，各有相對應的彩妝建議，眼神是財運的重點，黑眼圈一定要遮瑕，下眼影建議使用可帶來財運的金色。

想要有好姻緣，邱聖文以「喜上眉梢」舉例，建議在印堂和眼尾的地方輕撲腮紅，並要經常修整眉型、去除雜毛，可在眉上刷些亮粉，或是在眉峰後三分之一的位置，畫上淺紫色眼影，可望達到眉飛色舞境界；想要提升事業運，千萬別讓瀏海遮住整個額頭，並且額頭部位要記得打亮，保持光潤，顴骨則象徵權利，擦上粉紅色能增進人際關係，橘色可營造專業形象。

(中時)