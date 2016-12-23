耶誕節將至 紐約沉浸歡樂過節氛圍

再過2天就是耶誕節，紐約市堪稱是全球最有耶誕氛圍的城市，到處可見令人眼花撩亂的紅綠耶誕燈飾，而洛克斐勒中心巨型耶誕樹更吸引無數觀光客佇足欣賞。

每年到了耶誕季節，曼哈頓第5大道燈火通明，是一年裡最大血拚季，各大商家延長營業時間，而帝國大廈頂部及中央大車站引道上的紅綠燈飾，更讓整座城市沉浸在喜樂與過節氣氛。

不過今年耶誕節碰上美總統大選剛落幕，當選人川普寓所位在第5大道與56街口，在高度維安考慮下，馬路限縮、警方關閉部分人行道，到處可見護欄、石樁，還有大型砂石車層層防護，與原本血拚大道頗不對稱。

對來自世界各地觀光客而言，耶誕在紐約，首推洛克斐勒中心（Rockefeller Center）高達94英尺高、重達14噸，點綴5萬顆繽紛LED彩燈的巨型耶誕樹，還有中城42街布萊恩公園（Bryant Park）紫色耶誕樹，光彩耀眼、炫麗奪目，各有特色。

而洛克斐勒中心、布萊恩公園兩大耶誕樹旁的溜冰場，也是紐約客冬季溜冰聖地，溜冰客的曼妙舞姿，令人賞心悅目。

再來是洛克斐勒中心對面的薩克斯第五大道精品百貨公司（Saks Fifth Avenue）外牆大型耶誕燈舞秀，搭配響徹天際的歡樂耶誕音樂，讓滿坑滿谷的遊客不得不停下腳步細細品味。

除了沿著第5大道各家精品店耶誕櫥窗外，梅西（Macy's）、布魯明岱爾百貨公司（Bloomingdale's）的美麗櫥窗動態展示，更是大人小朋友最愛的耶誕節目之一。另外，已逾80年的紐約無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）大腿舞表演，也是最足於代表紐約歡度耶誕的慶祝方式之一。1051223

(中央社)