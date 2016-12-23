中投附隨組織停止執行案 法院將裁定

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中國國民黨不服不當黨產處理委員會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織的處分，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今天下午3時公布裁定結果。

黨產會決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織，且為不當黨產，將全部股權收為國有，11月29日將中投、欣裕台公司股權收歸國有的處分書寄給國民黨，國民黨、中投與欣裕台不服，向台北高等行政法院聲請停止執行。1051223

(中央社)