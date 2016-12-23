NBA》卡爾新書續遭批 馬丁：充滿謊言
前國王主帥卡爾即將出版的新書「慎怒的喬治」，繼續引發龐大爭議，書中批評他帶過的「甜瓜」安森尼與肯揚馬丁只會貪錢，馬丁23日在推特回批，「他的新書充滿謊言與欺騙，他是我們這輩子效力過最差勁的總教練。」
卡爾生涯在NBA執教1999場，拿下1175勝824敗，帶過超音速(雷霆前身)、公鹿、金塊與國王等隊，本季卻沒任何球隊找他，沒想到他趁機出書爆料，簡直把不少他帶過的球員批評到一無是處，尤其是安森尼「中槍」最多。
看到卡爾新書內容，馬丁23日的反擊也很犀利，「卡爾說安森尼不防守，問題是卡爾根本沒有防守戰術，怎麼可能去防守？贏了很多比賽並不代表他很行，他只是很幸運擁有不少有天賦的球員，他是一個糟糕透頂且厚臉皮的教練。」
除了安森尼與馬丁，卡爾在新書中也稱騎士射手J.R.史密斯眼中只看到下一份新合約，出手選擇簡直難以置信，史密斯的回應也很直接，「卡爾還在努力跟我們沾邊，悲哀，太悲哀了！」看來卡爾新書仍會掀起不少風波。
(中時電子報)
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