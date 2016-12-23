孫耀威手臂佈滿滲血抓痕 痛揭經歷「家暴」
孫耀威多年前專輯《認識你真好》，讓他在台灣瞬間爆紅，近年雖然淡出演藝圈積極經營副業，仍會在臉書與粉絲分享近況，但他昨天深夜PO出一張雙手佈滿血痕的照片，讓粉絲全都嚇傻了。
孫耀威在照片中用單手遮臉，只見手臂佈滿紅色抓痕，有些甚至還在滲血，讓她直呼是「家暴事件」，此話一出震驚所有網友，不過他事後解釋「這就是做一個貓奴的代價」，原來是愛貓LATTE突然太興奮、太肉緊⋯結果指甲太長了很難去剪，才會導致自己傷痕累累，對此粉絲也留言關切，要孫耀威記得消毒擦藥，別讓傷口感染了。
(中時電子報)
關鍵字：孫耀威
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