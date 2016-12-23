日本防衛預算創新高 自家人飆罵

日本海上保安廳2017年預算將再增加100億日圓，以打造大型海上巡邏艦，添置專用監視偵察機，增聘200人。圖為釣魚台列嶼。(美聯社)

日本政府昨(22)日在內閣會議上通過2017年度預算案。其中，防衛預算再創新高，達到5.125萬億日元(約合新台幣1兆3922億元)。這是2012年來，日本防衛預算已經五連漲，調漲理由是「防範中國」。不過，日本網民不認同，新聞留言儘是不滿。

據《環球網》報導，日本安倍政府加強西南諸島防衛等措施，鹿兒島縣奄美大島及沖繩縣宮古島西南警備部隊建設預算707億日元、1艘新型潛艇的建造預算728億日元。還有釣魚島在內的離島防衛基地的裝備強化工作，增購兩棲裝甲車、F-35隱形戰機、新型空中加油機、大型運輸直升機等。

負責釣魚島周邊警備機制的日本海上保安廳將獲得2106億日元預算，遠高於今年的1877億日元，較申請額也多出約100億日元，創下原始預算的最高紀錄。

日本防衛預算大幅增長，國際媒體指出主要是針對中國而來。美國彭博社稱，在與中國就東海爭議島嶼緊張關係持續的背景下，日本內閣就明年4月開始的新財年批准5萬多億日元的創紀錄防務預算。法新社22日稱，面對朝鮮核武器和導彈威脅以及同中國的領土糾紛，安倍領導的內閣週四批准了日本史上數額最高的年度防務預算。路透社稱，安倍政府週四批准將防務費提升到創紀錄的水平，應對中國在東海地區的軍事力量以及朝鮮導彈威脅升級。

但日本部份人士對防衛預算走高表示憂心，日本最大在野黨民進黨黨魁蓮舫表示：「防衛費連續5年增加，但醫療和養老看護方面的負擔則要國民自己承擔。」日本共產黨書記局長小池晃譴責稱：「安倍經濟學窮途末路的惡果強加給民眾，預算象徵著在軍擴路線上暴走的安倍政權的強權姿態。」

網民在日文雅虎網站留言幾乎全是不滿。有人批評說：「依賴借款制定的預算要持續到什麼時候？日本的未來真是一片黑暗!安倍政權一邊自己挑釁一邊煽動說他人威脅，其目的是擴大國防預算和更加提升緊張。」

(中時電子報)