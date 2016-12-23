林書豪半場8助攻 籃網領先勇士

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在主場先發出賽，靠絕妙傳球，半場就送出8次助攻，帶領籃網在上半場以65比49領先金州勇士隊。

籃網首節靠5成投籃命中率，以34比33領先勇士。

次節籃網打出9比0開局，以43比33領先，靠堅強防守及轉換快攻持續累積領先分數，最多領先到16分。

林書豪首節投進一記外線，另有3助攻、2籃板表現，次節多次送出助攻給跑快攻的隊友拿分，上半場有3分、8助攻、4籃板、2抄截全方位演出。1051223

(中央社)