陸三沙每日包機飛海口 為旅遊包機試水

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中國大陸管轄南海主權爭議島礁的海南省三沙市，22日上午完成當地機場民航公務包機航班首航。從當天起，每天一班往返海口和三沙。

環球時報報導，中國大陸海洋問題學者劉鋒22日接受採訪時表示，永興機場民航公務包機航班將為今後西沙旅遊包機和商業化的運作進行試水，並積累經驗。

根據大陸國防部官網，首航班機於22日上午10時20分，從海口市美蘭機場起飛，降落三沙市永興機場。

大陸2012年在海南省下設三沙市，所轄區域包含西沙群島、中沙群島、南沙群島的海域，市政府駐地在西沙永興島。

報導指出，永興機場「軍民合用改擴建工程」於2016年5月竣工，12月1日通過驗收。12月22日起永興機場每天有一班往返海口的民航公務包機。1051223

(中央社)