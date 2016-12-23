用F-18換F-35？ 川普要波音給新報價

川普再次開砲，抨擊現行的F-35隱形戰機計畫太過昂貴。（圖/美軍DVIDS網站）

美國總統當選人川普（Donald Trump）又再一次透過推特放炮，在與國內兩大軍火產業龍頭- 洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）和波音（Boeing Co）會面後，於個人推特上批評F-35戰機（F-35 Lightning II）太過昂貴，並要求波音公司重新給出現役「大黃蜂」F-18戰機（F/A-18 Hornet）升級版的新報價。川普此舉不但讓洛馬公司股價大跌，更被國防專家們批評是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

據路透社（Reuters）報導，美國總統當選人川普再次於推特發文，抨擊軍方新一代F-35隱形戰機造價過高，並要求「大黃蜂」F-18戰機的製造商波音近日提出新報價，似乎有想用「節省預算」的名義，以F-18替換新開發的F-35。此言論一出，讓洛克希德馬丁公司的股價應聲下跌2個百分點，更被華府（Washington D.C.）的國防智庫專家批評，「拿兩種不同時代、不同功用的戰機來比價，這就像拿吉普車與悍馬車（Humvee）來比較一樣，是個極為錯誤的決定。」

不照牌理出牌的川普，還在推特上要求波音重新給出F-18的新報價。（圖/美國海軍官網）

川普用F-18與F-35比較，被華府國防智庫嘲諷為「拿吉普車比悍馬」。圖為美軍用的改裝悍馬車。（圖/美國海軍官網）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而近年來頻頻出現國際媒體焦點的F-35戰機，則是由洛克希德馬丁公司主導，結合多國資金支援研發出的新一代隱形戰機，本是美軍下一代空中武裝的主力，但由於研發成本過高而飽受批評，屬於資金支援國的加拿大更因此拒絕下單購買。

尚未正式入主白宮的川普，對於飛機有極為強勢的個人觀點。先前才因新型總統專機空軍一號（Air Force One）報價太貴，不留情面地公開砲擊波音，讓波音公司一夕蒸發鉅額資金；近日來他似乎將焦點轉移到國防武器上，繼上回表態F-35戰機研發計畫太燒錢後，如今又拉波音打洛克希德，試圖在兩種不同用途、不同年代的空軍武力之間進行比較，讓華府國防智庫的專家們非常憂心這位準總統未來的治國與治軍方向。

(中時電子報)