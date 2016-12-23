副閣揆林錫耀接總統府秘書長？ 府：全屬臆測

我要評比

行政院副院長林錫耀(右3)。（行政院提供）

媒體報導，明年立院開議前內閣將有新調整，其中懸缺已久的總統府秘書長將由副閣揆林錫耀接任；對此，府方聲明澄清「全屬臆測」，府秘書長人選目前未有定案。

總統府上午發聲明表示，針對有媒體報導總統府秘書長人選一事，相關報導全屬無端臆測；關於秘書長人事，總統尚未有定案，類似臆測沒有意義。

媒體報導稱，蔡英文總統上任以來民調一路直直落，已有民進黨立委的相關人士向蔡英文表達內閣應該局部改組的建議。

(旺報)