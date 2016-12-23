MLB》印地安人添重炮 簽42轟美聯打點王英卡納西昂

英卡納西昂改當印地安人。（美聯社資料照）

包括ESPN.com等美媒剛報導，今年闖入世界大賽的印地安人隊，已和藍鳥前重炮英卡納西昂(Edwin Encarnacion)達成協議，3年約6000萬美元(約合19.3億新台幣)。33歲的英卡納西昂，今年以127分打點，和紅襪「老爹」歐提茲並列美聯打點王，英卡納西昂並敲出追平個人新高的42轟，打擊率2成63，他可擔任一壘手和指定打擊。

(中時電子報)