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拼觀光 河內撥款在CNN推廣旅遊

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拼觀光 河內撥款在CNN推廣旅遊
越南首都河內當局將撥款200萬美元、透過美國有線電視新聞網（CNN）推廣旅遊形象，盼能吸引更多國際旅客前來觀光。圖為外國旅客搭乘三輪車遊覽河內老街。中央社河內攝 105年12月23日

為促進旅遊業發展及吸引更多國際旅客前來觀光，越南首都河內當局決定撥款透過美國有線電視新聞網（CNN）推廣旅遊形象。

越南快訊新聞網站今天報導，河內市當局昨天與CNN簽署旅遊推廣合作協議，CNN將在未來2年透過各頻道協助河內推廣旅遊形象，合約價值200萬美元。

報導指出，CNN將與河內市相關部門配合製作推介當地景點、美食、文化特色等照片和短影片，陸續在CNN新聞網旅遊專欄、臉書、推特和電視台等推出，主要在亞太、歐洲、中東、北美與南亞等地區推廣。

河內官員表示，希望透過CNN推廣，各國民眾將更加了解越南與河內的文化與旅遊優勢，有助吸引更多國際旅客前來參觀瀏覽。

統計顯示，今年前9個月到河內旅遊的國際旅客近300萬人次，與去年同期相較，成長25%。1051223

(中央社)

關鍵字：河內旅遊推廣國際旅客
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