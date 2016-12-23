有意義邦交國 林濁水：只有巴拿馬、梵蒂岡
聖多美普林西比與台灣斷交，中國大陸官方媒體《環球時報》社評指出，如果民進黨執意走台獨路線，台灣外交最終結局就是被「剃光頭」，邦交國降為0。民進黨前主席許信良昨天才重申「邦交無用論」，民進黨前立委林濁水今天則表示，我國所剩的21個邦交國內，有真正意義的只有巴拿馬與梵蒂岡，其他邦交國意義不大。
林濁水說，巴拿馬地控交通要道，梵蒂岡有其精神與文化象徵意義，是台灣最重要的2個邦交國，對台灣來說邦交國當然是越多越好，但是現在中等以上國家已經沒辦法維持外交關係，若要用上「特殊」手段去維持小國的邦交，就沒有必要性。
根據中國大陸挖我牆角的跡象，巴拿馬與梵蒂岡都曾被點名「亮黃燈」。對此，林濁水表示，中共從蔣經國時代就對梵蒂岡動手，一直以來都在努力，如果梵蒂岡出狀況，那也是中共經過幾十年處心積慮累積出來的成果，跟今天是不是蔡總統當政關係不大。
(中時)
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