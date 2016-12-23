全球無知國排行榜 台灣搶前三
台灣人常被形容為「自我感覺良好」、「缺乏國際觀」，現在這樣的印象，竟然得到國際認證？！
國際市場研究機構益普索（Ipsos），日前發布「2016無知指數」，該指數是從9月到11月，共對全球2萬7250名、年齡16到64歲的人進行市場調查。該調查遍布全球40個國家，每個國家取樣500到1000人左右。
該調查主要目標是了解該國民眾對於自己的國家及國際情勢的認知程度。受訪者回答關於國家人口、醫療支出、房屋所有、穆斯林比例等問題，然後再對比真實狀況。
最後調查結果，台灣在這項「2016無知指數」排行榜排名第3，中國大陸第2，第一名是印度。不過台灣人也不用太沮喪，因為連美國都「高居」第5。
以下依序為該排行榜前10名國家：
印度
中國
台灣
南非
美國
巴西
泰國
新加坡
土耳其
印尼
(中時電子報)
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