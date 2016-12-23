南華大學生技系 研發乳蛋料理
南華大學自然生物科技學系學生，以有機雞蛋研發適合素食的蛋及乳品料理，除了獲得專業經驗外，更可透過自然農場累積創業實力。
南華大學生技系副教授葉月嬌表示，位於農業縣的南華大學，多年來推動慢食與永續農業，以闡揚自然與健康為宗旨，近年來生技系推動自然農場，讓學生透過實地操作，從中獲得專業技能。
生技系這學期開了一門「農場動物學」課程，聘請具有輔導畜牧農場20多年經驗的高雄市政府農業局秘書蔡侑男擔任課程業師，介紹台灣養豬及養雞的經營及管理模式。
蔡侑男提供符合零碳排標準的有機雞蛋，讓學生分組進行研發適合素食的蛋及乳品料理，由葉月嬌指導分組製作煎蛋捲、蛋塔、烤布蕾、布丁法國吐司、鬆餅等多樣化的乳製甜點，也藉此累積創業實力。
參與課程的學生表示，食安問題讓大家對健康飲食更加重視，這堂課對於食物的碳足跡多了一分了解，除了學會料理之外，也學習到經費規劃及市場行銷，真是很好的經驗。1051223
(中央社)
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