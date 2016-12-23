猶如台版排骨飯 星國椰漿飯百吃不厭

特派員看世界專欄來新加坡沒吃過「椰漿飯」，簡直如入寶山空手還。這種堪稱是星馬地區國民美食的「椰漿飯」，既可端上正式宴席，對在地人也最經濟實惠，猶如台灣版「排骨飯」百吃不厭。

話題人物菲律賓總統杜特蒂近日訪星，除掀起政治明星般的人氣旋風、讓旅星菲國僑民超瘋狂外，新加坡總理李顯龍也利用午宴請杜特蒂品嚐道地「椰漿飯」（Nasi Lemak），還打卡上傳臉書，回味那股讓人齒頰留香的好味道。

李顯龍的臉書貼文不僅讓許多星國網友按讚，無形中也賦予「椰漿飯」這個庶民美食新的生命，讓更多人認識並想到新加坡品嚐椰漿飯。

新加坡椰漿飯業者馮耀萬告訴中央社記者說，椰漿飯是傳統的馬來食物，顧名思義就是以香米或老米蒸煮要同時加入椰漿，打開飯鍋之際，讓食客能老遠聞到椰漿香味，尤其，加入班蘭葉共同蒸煮，如同施予魔法般增添椰漿飯特殊香氣。

「椰漿飯」並非只有椰香四溢白飯的基本主食，仍有看似平凡拙樸的各種配料，共同搭建起讓星馬地區歷久不衰的彩色拼盤，既訴說歷史，也道盡人生世事。

普遍來說，在盛有白飯以香蕉葉相襯的盤子中，添加炸雞腿、花生、江魚仔、荷包蛋、黃瓜片等，就是最為地道且基本的「椰漿飯」，當然也有更多元複雜的選擇，就看店家及食客的創意無限。

不過，添加店家特製的參巴醬（Sambal），可讓食客大啖「椰漿飯」時充滿意外驚喜，辣椒醬和白飯同時入口，意外使「椰漿飯」產生驚豔變化，香氣口感頓時升級，著實飄飄然而盤底朝天不自知。

業者認為，椰漿飯裡的參巴醬，並非外行人認知的「辣椒醬」般俗不可耐，而是猶如一枝紅色「辣」筆，更加豐富椰漿飯生命樂章，因此，不同的辣椒醬配方能舞動不同旋律，連帶牽動了食客味蕾。

無論是馬來餐廳、椰漿飯店家，椰漿飯永遠是最熱門、最平實的國民美食，新加坡人就愛這一味，即便天氣炎熱只有風扇相伴，寧願揮汗如雨也要在小販中心或咖啡店裡，大啖椰漿飯，暖心兼顧胃，渾身舒暢。

「只有一個『爽』字了得」，這應該是多數食客大啖椰漿飯後、內心最為貼切的感受。1051223

(中央社)