張志軍：破壞九二共識 台海狀況不斷

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中共中央台辦主任張志軍今天在國共兩黨對話交流活動中致詞表示，堅持九二共識，兩岸關係就能持續健康發展；破壞九二共識，兩岸關係和平發展必遭破壞，台海就會狀況不斷。

張志軍表示，雖然國共在一些問題上存在分歧，但都堅持九二共識，反對國家分裂，願意透過協商探討解決存在的政治分歧，這是對民族負責、對歷史負責的表現。

中國國民黨副主席陳鎮湘率團訪問北京，今天上午9時和中共中央台灣工作辦公室主任張志軍等人進行「國共兩黨對話交流活動」，探討兩黨基層交流、兩岸青年交流及兩岸民眾權益保障議題。1051223

(中央社)