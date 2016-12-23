尹清楓命案 涉案軍火商金知文死亡獲不起訴

涉及前海軍上校尹清楓命案遭通緝的軍火商金知文，在逃匿加拿大多年後，已在今年10月病逝加拿大，台北地檢署日前接獲溫哥華辦事處通知，今天以被告死亡為由，將金知文不起訴。因此尹清楓命案已有2名涉案通緝犯死亡，目前案情仍是不明。

金知文是另名涉案軍火商汪傳浦後，第二名因病故獲不起訴的尹清楓命案被告，目前尹清楓命案仍有前海軍總司令莊銘耀隨員室主任陳祿曾上校遭通緝。陳祿曾目前人在紐西蘭。

金知文是「聯達行」負責人，獨家代理德製MTU主機，過去因介入拉法葉艦軍購案，遭檢方依殺人罪通緝迄今。

檢警懷疑，汪傳浦、金知文，涉嫌刺探採購案機密，且尹清楓在1993年10月9日失蹤遇害前一晚，曾與2人聚會、談判，懷疑2人與尹之死有絕大關聯，

金知文在1994年3月13日離境前往加拿大，台灣高檢署特偵小組認為他及汪浦淵等人涉及軍購弊案，在1994年11月30日對他及汪傳浦等人依行賄、妨害軍機治罪條例發布通緝，2000年9月高檢署認為汪、金及陳祿曾3人涉及尹案，再依殺人罪通緝3人。之後高檢署移交北檢接手通緝。

金知文逃亡加國22年後，在今年10月病逝，台灣駐溫哥華辦事處接獲金知文家屬通報後，透過外交部通知北檢，北檢接獲金的死亡證明後，今以被告死亡為由，將金不起訴處分。

(中時)