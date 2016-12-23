藍強硬通過黨務革新方案 連勝文：真的讓我傻眼了!
國民黨中常會拍板黨主席選舉時程，引發黨內不滿，醞釀翻案。國民黨中央委員連勝文今在臉書發文抨擊，本周三中常會的場景，「真的讓我傻眼了」，這種以權勢壓制黨內不同意見，強行變更制度的場景再度上演，只是過去的受害者，變成了現在的當權者。
連勝文說，今年改選黨主席時曾支持洪秀柱，期待她能改變黨內文化，但黨內逐漸湧現「吾愛柱柱姐，更愛國民黨」的聲音，這些人都是國民黨內打死不退的忠貞之士。
他希望，當權者能夠不忘初衷，了解黨內人心不平之處，讓國民黨因為主席而更加團結，而不是因為主席而更加分裂，終究導致親痛仇快的局面。
連勝文表示，選舉制度的改變，影響到包含黨主席、中常委、中央委員、特別是基層黨代表等上千名黨內參選同志的權益，如果能事前多一點溝通，努力形成共識，是否可以因此減少國民黨此刻最不需要的內部紛爭？何況未來黨主席要能夠領導國民黨，必需真正的告訴大家如何帶領國民黨從灰燼中站起來，而不是僅著墨於選舉制度的改變。
連勝文批評，很多為黨在前缐奮戰的同志,，常常是早上被敵人打，晚上被自己人打，這是多少人心中共同的痛。過去高層身旁又有多少人拿著雞毛當令箭，以批鬥黨內異己來證明自己存在的價值，而有人最後又可以搖身一變，成了清算鬥爭國民黨的正義使者。
連勝文說，他相信絕大多數支持者怒在心理，也無可奈何，而過去這種「內鬥內行」的現象，不也正是導致今天國民黨內分崩離析的重要因素嗎？
(中時)
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