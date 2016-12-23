昆蟲大遷徙 每年3兆隻飛越頭頂

我要評比

英國科學家首度測量到昆蟲在空中的遷徙行為，並且發現，每年有超過3兆隻昆蟲飛越人類的頭頂。

昆蟲在健康的生態系統扮演關鍵角色，牠們替農作物授花粉，吃掉作物上的害蟲，也替鳥類與蝙蝠果腹。

專家表示，這種前所未見的測量方式顯示，昆蟲遷徙是件大事，儘管多數人從未見過。

英國康瓦爾（Cornwall）艾克斯特大學彭林校區（The University of Exeter’s Penryn Campus）生態保育中心的報告共同執筆人柴普曼（Jason Chapman）說：「昆蟲身體富有營養，而昆蟲遷徙並沒有受到充分重視。」

「如果我們在英國南部上空觀察到的昆蟲遷徙密度，與所有大陸陸地上空相同，高海拔昆蟲遷徙則象徵陸地生態系統每年最重要的動物遷徙，與最重要的海洋動物遷徙可相比擬。」

發表於頂尖期刊「科學」（Science）的報告表示，每年昆蟲遷徙總重高達3200噸，重量是3000萬隻鳴禽遷徙的7倍以上。鳴禽每年秋天會從英國飛往非洲。（譯者：中央社周莉芳）1051223

(中央社)