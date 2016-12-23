監院巡察政院 林全：有媒體在站著簡報

行政院長林全今天上午在監察委員巡察會議中簡報，說明執政作為約10餘分鐘時，身邊的監察院長張博雅請他坐下簡報，林全說，因為有媒體在所以站著好了。

張博雅今天率監委赴行政院進行巡察會議，林全先介紹閣員，再由張博雅介紹監委，隨後林全即進行執政簡報，分別針對產業升級轉型、擴大投資方案、推動國際觀光客、長照2.0規劃、勞動條件改善、食品安全、年金改革等說明近一年政府執政作為。

林全簡報約20分鐘，進行到10餘分鐘時，監委席有聲音傳出，林全中斷簡報轉頭頓了一下問說有意見？監委說請坐，林全則笑說因為有媒體在所以站著好了，張博雅再說請坐，林全回答沒關係，因為要跟各位簡報，還是站著好了。

張博雅致詞時說明，監察權是政府施政的外控機制，例如桃園機場淹水、華航勞資爭議案，這些社會關注重大案件，監察院所提的調查報告也是外界檢視行政機關施政重要參考，盼行政院與監察院在五權憲法體制下分就不同權責領域，共同為國家廉能、民眾福祉奉獻心力。1051223

(中央社)