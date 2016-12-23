健保投保分級微調 298萬人受影響
健保署今天說，配合明年元旦基本工資調整，修正健保投保金額分級表，明年元旦起適用，估全國有298萬人健保費會增加，1年挹注健保約新台幣14.37億元。
根據全民健康保險法規定，健保投保金額分級表下限與中央勞工主管機關公布基本工資相同。
衛生福利部中央健康保險署今天表示，勞動部已公告明年元旦起基本工資由2萬8元調整為2萬1009元，衛福部日前報請行政院核定全民健康保險投保金額分級表修訂案，目前由衛福部辦理公告，將自106年1月1日起實施。
新修正的全民健康保險投保金額分級表，第1級月投保金額修正為2萬1009元；刪除原第2級2萬100元及第3級2萬1000元；其餘維持不變，並依序調整投保等級，修正後分級表計50級。
健保署科長盧麗玉上午受訪時表示，第1級月投保金額為2萬1009元，估計全國公民營事業機構受僱員工有292萬人（含眷屬）每人每月增加1至14元的保險費。
配合分級表修正，村（里）鄰長及未僱用有酬人員幫同工作專技人員（不包括會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師），適用的月投保金額也有所變動。
盧麗玉說，自106年1月1日起，村（里）長及鄰長需按修正後的投保金額3萬4800元申報，受影響人數約5萬人，每人每月增加保險費43元。
至於自行執業、未僱用有酬人員工作的保險經紀人、保險代理人等專技人員，投保金額一併調整為2萬6400元，受影響人數約5000人，每人每月增加保險費56至112元不等。
盧麗玉表示，各項調整總計影響保險對象人數約298萬人，估計1年增加保險費收入約為14.37億元，包含被保險人4.62億元及投保單位9.75億元。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。