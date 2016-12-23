食品工廠違規排水 屏環保局開罰144萬
屏東市1家食品工廠將未妥善處理的廢水排入廠外水溝，環保局日前接獲民眾陳情後派員查處，查獲業者違規排水，祭出新台幣144萬元罰單並限期改善。
環保局指出，這家食品工廠設有廢水處理設施並申領有排放許可證，廢水雖經廢水處理設施處理後排放，但處理成效不佳，稽查員目視放流水與原廢水幾無差異，採水送驗後竟超標達60餘倍，幾乎就是未經處理的原廢水。
環保局表示，這家工廠產能擴大，導致廢水處理設施無法負荷，雖沒有故意繞流排放，但水質超標屬嚴重違規，環保局遂依法嚴處。
環保局長魯台營表示，水污染防治法在去年修正後，罰鍰上限大幅提高，尤其對於故意繞流排放、稀釋偷排廢污水或放流水嚴重超標等違規行為加重處罰，罰款上限從60萬元提高至2000萬元，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。1051223
(中央社)
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