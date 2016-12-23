喜扮貓女 警循嗜好尋獲失蹤少女
高雄市一名國中少女喜愛在網路扮成動畫的「露牙貓女」與人互動，警方獲報她離家失蹤後，透過大數據搜尋，縮小範圍鎖定對象，順利於租屋處尋獲。
高雄市警察局少年隊今天表示，這名國中生家長向警方報案表示少女從學校放學後就未返家，讓家人心急如焚，無計可施之下找出少女的照片拜託警方協尋。
警方受理少女家長報案後，雖然家長提供的訊息有限，加上少女手機無法聯繫上，以及監視器也未拍到有利線索，少年隊與高雄市警察局鳳山分局前往學校拜訪輔導老師，了解失蹤少女的生活習慣及交友狀況。
警方表示，在透過大數據搜尋失蹤少女網路交友狀況，發現少女在社群交友工具上喜愛以網路的SNOW動畫自拍App粉裝打扮成「露牙貓女」與人互動，因此依此循線追查相關網路相片，縮小範圍鎖定對象，找到租屋處順利尋獲少女。
正值年底12月學校校慶運動會及園遊會、耶誕節及元旦跨年連續假期間，高雄市警察局少年警察隊呼籲家長應注意加強增進良好的親子互動及和諧融洽的親子家庭關係，避免少年因深溺網路交友聊天，進而離家出走或誤觸法網。1051223
(中央社)
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