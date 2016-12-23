周六日來動物園過耶誕！聽音樂會、淺山物種報佳音
來動物園過耶誕節！聽音樂會還有機會看到超可愛的動物寶寶喔！今年聖誕節正逢連續假期，台北市立動物園六、日兩天熱鬧滾滾，除了有淺山動物報佳音以及「30-Must-See」寫生比賽頒獎外，更有木柵國小弦樂團的聖誕歡樂音樂會，歡迎民眾一齊體驗佳節氣氛。
聖誕節將至，金剛猩猩「迪亞哥」於昨（22）日檢疫期滿，順利由檢疫舍移往非洲動物區。藉此次搬移的機會，台北市立動物園獸醫師也替「迪亞哥」做了完整的健康檢查，目前「迪亞哥」正在非洲區適應室內、外的新環境，保育員會依天候及「迪亞哥」適應狀況，調整他的活動空間。民眾來園過聖誕，不妨到非洲區探視金剛猩猩「寶寶」，順便碰碰運氣，看是否還能巧遇「迪亞哥」!
今年也是台北市立動物園由圓山遷往木柵滿30周年的日子，最受矚目的「30-Must-See」寫生比賽順利落幕。藉著聖誕假期，動物園也邀請得獎好手們來園授獎，並一起體驗聖誕節的歡樂氣氛！
為推廣淺山動物保育，今年耶誕節動物園特別選擇臺灣淺山動物為大家報佳音。淺山物種因棲息地與人類生活環境相近，生存受到嚴重的威脅。
近年來，台北市立動物園積極保育臺灣淺山物種，包括穿山甲、石虎、臺北赤蛙、梅花鹿、歐亞水獺等，在保育上的成果也非常亮麗。因此民眾來台北市立動物園，可以看到豎立於大門廣場上的聖誕樹，掛滿了淺山動物的代表造型圖片，希望藉此機會讓民眾更加認識可愛的他們。
除此之外，耶誕節當天還有木柵國小弦樂團的聖誕歡樂音樂會，將帶來多首應景的聖誕歌曲，也歡迎民眾於現場寫下動物祈福卡，就能將自己獨一無二的專屬小卡，掛在動物園的聖誕樹上喔！
(中時電子報)
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