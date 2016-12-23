憶聲歌林2017年強攻小家電市場

憶聲歌林重視消費者需求，配合家電商品發展變頻、個人、M型化三大市場趨勢，2016年推出許多全新變頻冷氣、電冰箱、大尺寸液晶電視、小容量洗衣機以及更多元的個性化小家電等…各式新品，皆創下銷售佳績。隨著消費者世代來臨，歌林品牌早已做好萬全準備，2017年將推出更多外觀吸睛、高CP值的大小家電，要讓業界看見歌林品牌的創新與突破。

憶聲歌林總經理張鏡湖表示：歌林品牌自重返市場以來，所推出的各項人氣新品都配合家電發展三大趨勢而走。除了推出更多變頻冷氣、電冰箱與洗衣機等….變頻化商品，滿足消費者節能需求外，更推出隨行咖啡杯、果汁機等…各類個人用小家電，體型輕巧方便攜帶，讓單身者也能輕鬆使用。

歌林品牌2016年看準M型化商機，針對液晶顯示器的吋別，推出更多「大者恆大｣或「小者恆小｣的電視機型，滿足不同族群需求。對此，張鏡湖表示，現代人看重視聽享受，讓大尺寸電視成為消費主流趨勢，但小尺寸電視銷售卻不降反升，許多民眾選擇小尺寸電視成為客廳以外的第二台電視。張總經理接著說，歌林品牌採取分眾策略，2016年推出的65吋及32吋電視，都受到消費者青睞，銷售成績亮眼。

張鏡湖進一步說明，為了符合家電市場趨勢與貼近民眾需求，歌林品牌在2017年的經營策略上，商品發展將透過「加值不加價｣的方式進行規劃，除了將功能整合的更綿密完整外，定價上更傾向於平價實惠，希望透過高CP值的歌林產品，讓消費者感受歌林品牌「與你同在｣。

張鏡湖強調，2017年是歌林品牌重返市場第五年，是非常有意義的一年，因此經營團隊將會力求突破，推出各項高CP值商品，滿足市場期待，其中包括了高能效的CSPF一級冷氣領先業界全面推出，環保節能；液晶顯示器增加4K機種及吋別，移動式空調增加更多機型，讓消費者選擇更多元。小家電功能更進化升級，外型更亮麗搶眼，如快煮壺、IH變頻電子鍋、蒸氣烤爐、掃地機器人等各項新品。

(工商)