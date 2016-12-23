籃網失誤多 前3節落後勇士4分

NBA籃網隊今天上半場領先勇士隊16分，第3節卻失誤不斷，前3節打完反以84比88落後勇士4分，而籃網陣中台裔球星林書豪今天先發出賽，前3節拿下6分，另有10次助攻。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天在主場迎戰金州勇士隊，首節1分領先的籃網次節靠著堅強防守及轉換快攻持續累積領先分數，上半場以65比49領先勇士。

易籃再戰，籃網在第3節開局發生6次失誤，被勇士打出14比4攻勢，讓籃網瞬間只以65比61領先4分，之後勇士持續猛攻，籃網則是失誤不斷，在第3節剩下5分12秒時，籃網反以70比73落後。

之後雙方你來我往、互有領先，籃網第3節發生過多失誤，讓勇士第3節打出39比19的攻勢，因此前3節打完反以84比88落後勇士4分。

今天先發的林書豪上半場就送出8次助攻，另有3分、4籃板、2抄截、1阻攻的全方位演出，第3節他再投進一記外線，前3節他有6分、4籃板、10助攻、2抄截、2阻攻。1051223

(中央社)