鋼鐵意志支撐 阿塞德保住敘利亞政權

憑藉著鋼鐵般意志，以及與俄羅斯和伊朗的關鍵結盟，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）在遭到西方摒棄下，並未如各方預期而衰亡。

法新社報導，敘利亞部隊今天宣告，已完全收復阿勒坡（Aleppo），現年51歲的阿塞德可能已對2011年開始起而對抗他的反抗軍做出致命一擊。

在敘國部隊宣布這項消息前，敘利亞新聞社（SANA）引述阿塞德的話報導：「阿勒坡的解放不只是敘利亞的勝利，也是尤其像俄國與伊朗等對於抵抗恐怖主義確實有貢獻者的勝利。」

將近6年，阿塞德所依賴的是底下沾滿鮮血但忠誠的武裝部隊、威力龐大的情報機構，以及許許多多懼怕伊斯蘭國（IS）等聖戰部隊崛起的敘利亞人民的支持。

在此同時，他的反對者經常嚴重分裂且雜亂無章，西方和阿拉伯灣盟友只能偷偷摸摸支持，不願在軍事上相挺。

分析家表示，阿塞德堅信持續戰鬥是他唯一的選擇，立場從不動搖，這是他能生存的原因。

前荷蘭大使暨敘利亞問題專家范登（Nikolaos vanDam）指出：「這始終是生死存亡的鬥爭。不可能停止戰爭。不是贏就是輸。」

他說：「這個政權有半世紀關於如何掌權的經驗，獲得部隊與安全單位的支持。」（譯者：中央社徐崇哲）1051223

(中央社)