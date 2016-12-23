耶誕節大聲說愛！「新北歡樂耶誕城」列告白地點Top 1

板橋車站連通道x粉粉星空。（新北市觀旅局提供）

日本動畫電影《你的名字》席捲全亞洲，掀起一股純愛告白風！這周末開始就是耶誕佳節了！計畫好要如何度過呢？

一年一度的耶誕節即將在本周末登場，但空氣中早已瀰漫著浪漫的粉紅泡泡，許多情侶手拉手緊靠走在街道上，也太讓人羨慕，因此有不少單生男/女生會選在耶誕節這天向心儀對象告白，但要選擇哪個浪漫地點做為告白場景，才能讓示愛成功率激增？

市民廣場x全球唯一360度3D耶誕樹。（新北市觀旅局提供）

知名女性網站妞新聞日前進行調查，「2016新北市歡樂耶誕城」獲網友票選最嚮往的被告白地點Top 1，有心上人的單身男女性不妨掌握浪漫時機，對自己喜歡的人大聲說出「我愛你」吧！

告白除了真心和策略，浪漫氣氛也不可少！根據妞新聞調查結果，票選人氣第一的告白必勝地「2016新北市歡樂耶誕城」，今年耶誕城周邊燈飾首次採用Tiffany綠跟櫻花粉等顏色，有別於象徵耶誕節的正紅及正綠色，讓耶誕城多添一絲粉嫩與浪漫。

新北市府32樓觀賞台x 全台最浪漫夜景。（新北市觀旅局提供）

每年耶誕城活動期間，不少新人會選擇來此拍攝婚紗，紀念交往時的甜蜜回憶，PTT歐兔版上也出現許多則徵求至耶誕城共度耶誕的徵友文。

萬坪公園x九曲橋。（新北市觀旅局提供）

Dcard更有網友現身說明，當時與心儀對象在耶誕城約會感情瞬間增溫，女孩一句我答應了，讓他未來也想跟她一起度過每一年的耶誕，日前並有網友取了訂婚戒指後，看中新北市歡樂耶誕城的絢麗浪漫燈海，順勢向女友求婚，讓一旁直擊的民眾直呼想戀愛了！

此外，今年市民廣場中兩組戶外大型螢幕，透過#tagboard即時呈現民眾於Facebook、Instagram等社群貼文，發現有不少人藉此向喜歡的對象大表心意！

新站路x魔幻麋鹿森林。（新北市觀旅局提供）

「2016新北市歡樂耶誕城」進入最後倒數階段，有心儀對象卻苦無告白方向的你妳，快把握機會付諸行動，鼓起勇氣邀約對方至新北市歡樂耶誕城，在觀賞完精彩主燈秀後，漫步在夢幻燈海下，大膽地說出自己的心意。

如果告白當下實在覺得彆扭無法直視對方遲遲不敢開口行動，不如在Facebook、Instagram寫下專屬於你妳的告白語錄，並#新北市歡樂耶誕城，幸福也許就從即刻開始！

(中時電子報)